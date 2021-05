Policjanci przekazali iskierkę przyjaźni dla dzieci z autyzmem Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci włączyli się w akcję wspierającą chore dzieci. Tym samym przyjęli wezwanie do pomocy od „Nowosolskiej Paczki”, która nominowała funkcjonariuszy. Nie bez przyczyny mundurowi głoszą, że pomaganie innym, to najważniejsza część policyjnej służby.

Nowosolscy policjanci systematycznie włączają się w akcje charytatywne organizowane dla osób chorych i potrzebujących. I tym razem nie obyło się bez ich reakcji, gdy dowiedzieli się, że zostali nominowani do challengu „challengeniebieskiemotyle2021”. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Zasady wyzwania są bardzo proste.

Jak przekazać niebieską iskierkę przyjaźni?

1. Ubrać się na niebiesko.

2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność według własnej inwencji twórczej na przykład „taniec motyla".

3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebooku oraz przesłać na adres: motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com. Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5. Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6. Na wykonanie zadania każdy nominowany otrzymuje 48 godzin. Trzymamy kciuki za nominowane ośrodki i życzymy powodzenia.

Mundurowi nominowali do wyzwania, a tym samym pomocy:

- Urząd Miasta w Nowej Soli,

- Państwową Straż Pożarną w Nowej Soli,

- Stowarzyszenie Zawodowe Medyków w Nowej Soli.

Policjanci pomagają włączając się w wiele akcji charytatywnych. Spełniają marzenia chorych dzieci, oddają krew, biegną lub jadą w maratonach, a tym razem chcieli przekazać iskierkę przyjaźni dla osób z autyzmem i ich rodzin. Osoby takie potrzebują stałej opieki, różnych form psychoterapii i cierpliwości oraz wielkiego zaangażowania wielu osób, mając świadomość radości, jaką może u chorych osób wywołać taka akcja, mundurowi zachęcają do przekazania im iskierki przyjaźni. Takie akcje skutkują tym, że ludzie zaczynają rozumieć, akceptować odmienność tych osób. Wierzymy, że takie imprezy pomogą zrozumieć innym ludziom problem autyzmu.

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.54 MB)