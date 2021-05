Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego ENA Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Bolesławca podczas kontroli drogowej zatrzymali mieszkańca powiatu, który jak się okazało był poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w związku z popełnionymi przestępstwami seksualnymi. Czeka go teraz ekstradycja.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podczas kontroli drogowej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Nakaz został wydany wobec 50-letniego mieszkańca powiatu zaledwie kilka dni wcześniej. Mężczyzna jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości w związku z przestępstwami seksualnymi popełnionymi na terenie ich państwa.

Zatrzymany 50-latek został doprowadzony do sądu, gdzie zastosowano wobec niego tymczasowy areszt do czasu podjęcia decyzji co do ekstradycji.

(KWP we Wrocławiu / mw)