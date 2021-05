Reakcja taksówkarza ochroniła oszczędności seniorki Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujny taksówkarz uchronił oszczędności 60-letniej mieszkanki powiatu sieradzkiego. Niewiele brakowało, a seniorka padłaby ofiarą fałszywego policjanta. Szybka reakcja kierowcy taksówki zasługuje na uznanie. Gratulujemy wzorowej postawy!

Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji taksówkarza 60-letnia mieszkanka powiatu sieradzkiego nie straciła swoich oszczędności. 12 maja 2021 roku w godzinach południowych kobieta odebrała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Rozmówca twierdził, że zajmuje się rozpracowywaniem grupy hakerów włamujących się na konta bankowe. Oświadczył, że jej pieniądze są zagrożone, dlatego jeśli przechowuje w domu gotówkę, jak najszybciej musi wpłacić ją do banku. Z uwagi na to, że seniorka mieszkała poza miastem, rzekomy policjant zaoferował pomoc. Zamówił taksówkę, która miała przewieźć kobietę do banku w Sieradzu. Rozmówca zabronił kobiecie rozłączania telefonu. Kiedy w umówionym miejscu wsiadła do taksówki, cały czas rozmawiała z fałszywym "policjantem". Taksówkarz, który słyszał tę rozmowę, zaczął podejrzewać, że kobieta rozmawiała z oszustem. Taksówkarz przejął rozmowę z rzekomym policjantem i szybko zorientował się, że faktycznie miał rację. Fałszywy policjant widząc, że został zdemaskowany, rozłączył się. Kobieta o tym zdarzeniu zaalarmowała policję. Reakcja taksówkarza uratowała oszczędności seniorki.

Systematyczne apele policji i prowadzone kampanie informacyjne spowodowały, że świadomość społeczeństwa co do metod działania oszustów jest coraz większa. Coraz częściej seniorzy orientują się, że ich rozmówca nie jest tym, za kogo się podaje.Nadal zdarzają się jednak sytuacje, że osoby starsze tracą czujność i dają się zwieść oszustom. Oszuści wykorzystują empatię i łatwowierność starszych osób oraz ich chęć pomocy swoim najbliższym. Przedstawiając nieprawdziwe historie, podszywając się pod członków rodziny, a nawet policjanta czy prokuratora, nakłaniają seniorów do przekazania pieniędzy, które niekiedy stanowią oszczędności całego życia. Budują przekonanie co do swych dobrych intencji, jednocześnie wywierając presję, nie zostawiając chwili na zastanowienie się i podjęcie właściwych decyzji. Towarzyszy temu pośpiech i konieczność natychmiastowego działania ze strony pokrzywdzonych. Sprawcy od początku rozmowy przez telefon komórkowy, nie pozwalają się rozłączyć i w ten sposób "monitorują" pokrzywdzonych w drodze do banku i podczas transakcji. Przypominamy, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Nie poprzestają na kontakcie telefonicznym, oraz nie zwracają się do osób postronnych o pomoc w realizacji działań operacyjnych. W przypadku odebrania takiego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić policję. Każdorazowo warto wszystko gruntownie sprawdzić i nie ulegać namowom ani groźbom przestępców.

Policja ostrzega!

Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych ani adresu!

Nigdy nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach gromadzisz oszczędności!

Nie ufaj nieznanym rozmówcom i sprawdzaj przekazywane przez nich informacje!

Zawsze najpierw rozłącz połączenie telefoniczne, aby wybrać inny numer!

Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej rzekomym policjantom!

Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!

Zachowaj ostrożność – jeżeli dzwoni ktoś, kto podszywa się pod członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmuj żadnych pochopnych działań – nie wykonuj jego poleceń – nie daj się zmanipulować!

Nie mów nikomu, a szczególnie przez telefon, o kwocie oszczędności jakie posiadasz i gdzie je przetrzymujesz.

Zadzwoń do innego członka rodziny i upewnij się, czy osoba, która prosiła o pomoc, faktycznie jej potrzebuje.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom! Po pieniądze fałszywy krewny podsyła w swoim imieniu innego oszusta.

Nigdy nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

Pamiętaj:

Policja nigdy nie prowadzi działań operacyjnych przez telefon!

Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności do jakichkolwiek celów!

Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na temat prowadzonych działań operacyjnych ani danych policjantów biorących w nich udział!

