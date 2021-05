Policjant w czasie wolnym od służby nie dopuścił do popełnienia samobójstwa przez mężczyznę

Dzielnicowy z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, w czasie wolnym od służby, nie dopuścił do popełnienia samobójstwa przez 58-latka. Mężczyzna zagroził, że odbierze sobie życie skacząc z dachu budynku. Dzięki szybkiej reakcji policjanta udało się nakłonić go do zmiany decyzji. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. 58-latek trafił do policyjnego aresztu w celu wytrzeźwienia, a następnie zostanie przekazany pod opiekę lekarzy.