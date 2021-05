Wypalając kable spowodował pożar Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo zatrzymali sprawcę pożaru. 31-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez wywołanie zdarzenia ogniowego zagrażającego życiu i zdrowiu oraz mieniu w znacznych rozmiarach. Może mu za to grozić do 5 lat więzienia.

We wtorek, 11.05.2021 r., około 14:30 dyżurny toruńskiej komendy otrzymał informację o pożarze do jakiego doszło przy garażach znajdujących się na ul. Wschodniej w Toruniu. Na miejsce skierowano straż pożarną i policjantów. W wyniku pożaru spłonęły cztery drewniane garaże, częściowo metalowy schowek wraz z dwoma rowerami oraz uszkodzony został zabytkowy mercedes, który znajdował się w jednym z murowanych garaży, a także części do różnych aut. Wszystko warte kilka tysięcy złotych.

Policjanci z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo zatrzymali sprawcę tego pożaru. Okazał się nim 31-latek, bez stałego adresu zamieszkania. Jak się okazało, do pożaru doszło ponieważ mężczyzna wypalał między garażami kable aluminiowe. Biegły określił, że zdarzenie to można zakwalifikować jako zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób.

Wczoraj, 12.05.2021 r., zatrzymany usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez wywołanie zdarzenia ogniowego zagrażającego życiu i zdrowiu oraz mieniu w znacznych rozmiarach. Dzisiaj policjanci z Rubinkowa planują doprowadzić mężczyznę do Prokuratury Toruń Wschód i to oskarżyciel zdecyduje o jego dalszym losie. Podejrzanemu grozi teraz do 5 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy /mw)