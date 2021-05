Nakręć się na pomaganie z sejneńskimi policjantami Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sejneńscy funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz mieszkańcy „Nakręcili się na pomaganie” i od września zbierali plastikowe nakrętki. Cel był jeden...pomóc małemu Marcelowi cierpiącemu na obustronny niedosłuch. Dzisiaj ponad pół tony nakrętek przekazaliśmy dzielnicowemu z Białej Piskiej, który jest inicjatorem pomocy dla chłopca.

Policjanci z sejneńskiej jednostki zaangażowali się w pomoc choremu Marcelowi. V edycja akcji „Nakręć się na pomaganie” rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatorem pomocy dla chłopca był dzielnicowy z Białej Piskiej. Funkcjonariusze, kiedy tylko usłyszeli o akcji, bez wahania postanowili wesprzeć tę inicjatywę. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem wśród policjantów, pracowników sejneńskiej Policji oraz mieszkańców powiatu sejneńskiego. Przez ostatnie kilka miesięcy przynosili oni plastikowe nakrętki do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. Dzisiaj ponad pół tony nakrętek trafiło do organizatora przedsięwzięcia.

Dochód ze sprzedaży plastikowych korków przeznaczony zostanie na rehabilitację 3-letniego Marcela Arnisty z Pisza. Chłopiec urodził się z obustronnym niedosłuchem. Przeszedł już operacje wszczepienia obu implantów ślimakowych. Teraz przed nim oraz jego rodzicami długa i kosztowana rehabilitacja.

Nie przestajemy zbierać nakrętek, by móc pomóc kolejnemu dziecku. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji „Nakręć się na pomaganie”. Razem możemy więcej!

(KWP w Białymstoku / kp)