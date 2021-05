84 nowo przyjętych funkcjonariuszy zasiliło szeregi mazowieckiej Policji Data publikacji 13.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem stan osobowy garnizonu mazowieckiego powiększył się o 84 policjantów, w tym 28 kobiet. Nowo przyjęci policjanci ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinspektor Michał Ledzion. Ślubowanie młodych adeptów sztuki policyjnej przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym.

Praca dająca wiele satysfakcji, stabilne zatrudnienie, a także oferująca możliwość rozwijania się - to tylko kilka aspektów charakteryzujących służbę w Policji. Służba w szeregach Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Przede wszystkim służba w Policji to jednak działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowią źródło ogromnej satysfakcji.

O tych bezdyskusyjnych walorach służby w mundurze już wkrótce będą mogli się przekonać nowo przyjęci policjanci, którzy dzisiaj (13.05) w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona wypowiedzieli słowa roty, składając uroczyste ślubowanie. Nowo przyjęci policjanci, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu gratulował nowym funkcjonariuszom wcielenia do służby. Nadinsp. Michał Ledzion zaznaczył, że dziś nowi policjanci ślubowali wypełniać swoje obowiązki „nawet z narażeniem życia”. Szef mazowieckich policjantów życzył ślubującym sukcesów zawodowych oraz by służba przynosiła nowym policjantom satysfakcję. Słowa do nowych policjantów skierowali również mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Wojwództwa Mazowieckiego w Radomiu oraz kapelan KWP zs. w Radomiu, ks. Jarosław Rożek. W uroczystości udział wzięli również Zastępcy Komendanta Wojewódziekgo Policji zs. w Radomiu - insp. Jakub Gorczyński, mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki oraz Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji.

Nabór kandydatów ciągle trwa i już planujemy kolejne przyjęcia. Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce "służba w Policji".

Zespół Prasowy KWP

