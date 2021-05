Policjanci zatrzymali sprawców napadu na salon samochodowy Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyzn podejrzanych o napad. Sprawcy weszli do salonu samochodowego i posługując się przedmiotem przypominającym broń zrabowali gotówkę. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald i zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny, tymczasowy areszt.

Sprawa miała swój początek 28 kwietnia br. W środowe popołudnie, oficer dyżurny poznańskiej komendy otrzymał zgłoszenie o napadzie na salon samochodowy w Przeźmierowie pod Poznaniem. Słysząc to, dyżurny natychmiast skierował tam patrole policjantów. Na miejscu okazało się, że salon był jeszcze otwarty dla klientów, kiedy nagle do środka wbiegło dwóch zamaskowanych mężczyzn z przedmiotem przypominającym broń i zażądało wydania gotówki. Po chwili ze zrabowanymi kilkudziesięcioma tysiącami złotych odjechali z miejsca przestępstwa.

Policjanci szybko ustalili, jakim pojazdem poruszali się bandyci i już dwie godziny po zdarzeniu, przy jednej z ulic w miejscowości Baranowo, odnaleźli porzucony samochód. Wewnątrz mitsubishi funkcjonariusze zabezpieczyli odzież oraz kominiarki, które mogły należeć do złodziei.

Po kilku dniach idąc tropem porzuconego auta, kryminalni ustalili osoby, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. Pierwszego z podejrzanych - 27-latka - policjanci zatrzymali 7 maja br., a dwóch kolejnych, 27 i 41-latka, 4 dni później. Dodatkowo w trakcie przeszukania ich miejsc zamieszkania, policjanci odzyskali większą część skradzionej gotówki.

Wskazania policjantów potwierdzili funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. To oni wykorzystując nowoczesne techniki do analizy DNA na bieżąco weryfikowali typowania mundurowych, wykluczając z kręgu podejrzanych część osób przewijających się w sprawie, potwierdzając tym samym sprawstwo zatrzymanych mężczyzn. Jednocześnie aktywna współpraca prokuratora nadzorującego sprawę z policjantami, przyczyniła się do zebrania dodatkowych materiałów potwierdzających przyjętą przez funkcjonariuszy pierwotną wersję śledczą.

Jak się okazało, mężczyźni wspólnie zaplanowali to przestępstwo. Dwóch z nich było znajomymi z lat szkolnych, a trzeci to aktualny pracownik serwisu, który w trakcie napadu był w pracy i przekazywał informacje o bieżącej sytuacji w salonie.

Cała trójka usłyszała prokuratorskie zarzuty za dokonanie rozboju, za co grozi im od 2 do 12 lat więzienia. Ponadto 41-latek, który w trakcie przestępstwa był w pracy, odpowie za składanie fałszywych zeznań, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Sąd przychylił się wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

(KWP w Poznaniu / mw)