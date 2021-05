By poszukiwania zaginionych były efektywniejsze Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Już 16 razy od początku roku do poszukiwania osób zaginionych zaangażowany był Nieetatowy Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych, który od niedawna funkcjonuje w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Jest to pierwszy tego typu zespół, który działa w strukturach polskiej Policji. Wczoraj po raz kolejny był zaangażowany. Tym razem do poszukiwań 14-latki z powiatu radomskiego, która po kilku godzinach odnalazła się.

Teren blisko 30 tys. km² garnizonu mazowieckiego zamieszkuje ponad 2 miliony osób. W 2020 roku policjanci przyjęli 710 zgłoszeń zaginięć. W ponad 100 przypadkach wszczęto poszukiwania z poziomu pierwszego, co oznacza, że zdrowie lub życie tych osób było realnie zagrożone.

By poszukiwania zaginionych były efektywniejsze, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu w styczniu tego roku utworzono Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych. W skład zespołu weszli doświadczeni policjanci, w tym dowódcy i naczelnicy, którzy dysponują sprzętem i wiedzą, jak prowadzi się takie poszukiwania. Zbudowano system dziewięciu modułów, które są wdrażane w czasie poszukiwań. Mają one na celu usprawnienie prowadzonych działań, które bardzo często wydłużają się w czasie, a także absorbują dużą ilość sił policyjnych.

Moduł pierwszy, to m.in. zbieranie podstawowych informacji o zaginonym oraz ustalenie okoliczności zaginięcia. Moduł drugi, to podjęcie działań w terenie przez policjantów Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji wyposażonych m.in. w noktowizory i kamery termowizyjne. W module trzecim wykorzystywane są pojazdy specjalne, w tym quady, w czwartym - ruchome stanowiska dowodzenia. Moduł piąty, to skierowanie w teren poszukiwań policjantów KWP zs. w Radomiu, a w szóstym w terenie pojawią się przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi. Moduł siódmy i ósmy, to odpowiednio działania nawodne i podwodne prowadzone m.in. przez policjantów Samodzielnego Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu, w tym nurków. W module dziewiątym wykorzystane są drony.

Podstawową zasadą działania Nieetatowego Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych jest wykorzystanie do działań tych modułów, które w danej chwili będą niezbędne i realnie wykorzystywane, ale też wcześniej zaplanowane. Działania zespołu są inicjowane przez komendantów miejskich i powiatowych, którzy w czasie poszukiwań mają do dyspozycji ludzi i sprzęt, którym dysponuje KWP zs. w Radomiu. Zawsze przy poszukiwaniach pierwszego poziomu dla jednostki jest ogłaszany alarm i policjanci pracują w trybie nadzwyczajnym.

W tym roku zgłoszono już 195 zaginięć. W 37 przypadkach były to poszukiwania pierwszego poziomu, które każdorazowo zakończono pozytywnie, choć nie zawsze szczęśliwie. Pierwszy raz Nieetatowego Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych użyto w czasie poszukiwań zaginonego w Pułtusku 75-letniego mężczyzny, pod którym załamał się lód na Narwi. W miniony wtorek wieczorem dyżurny białobrzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 49-latka z powiatu białobrzeskiego. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna, który chce targnąć się na życie, wyszedł w mieszkania w nieznanym kierunku. W jednostce ogłoszono alarm. Powiadomiono Nieetatowy Zespołu Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych. Liczyła się każda chwila. Dzięki szybkim działaniom i dużemu zaangażowaniu kilkudziesięciu policjantów poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Funkcjonariusze odnaleźli zaginionego i przekazali go pod opiekę personelu medycznego. Policjanci z pełnym zaangażowaniem poszukują zwłaszcza tych osób, których zdrowie lub życie może być zagrożone. Potwierdzają to słowa jednego z odnalezionych mężczyzn, który po odnalezieniu zaskoczony był ogromem sił skierowanych do poszukiwań, jak to określił "zwykłego Kowalskiego".

