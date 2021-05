Szczęśliwy finał poszukiwań 21-latka Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Pajęczna szukali wczoraj 21-letniego mężczyzny, którego zaginięcie zgłosił ojciec. Po około godzinie od przyjęcia zgłoszenia mundurowi odnaleźli mężczyznę i przekazali go pod opiekę służb medycznych.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie 13 maja 2021 roku zostali powiadomieni przez najbliższą rodzinę o zaginięciu młodego mężczyzny. 21-latek opuścił dom nie informując dokąd idzie. Natychmiast po zgłoszeniu policjanci przystąpili do poszukiwań. Niezwłocznie przekazano wizerunek zaginionego wszystkim patrolom. Policjanci sprawdzali adresy i miejsca, w których zaginiony mógł przebywać. Nawiązali także kontakt z jego znajomymi. Sprawdzali każdy sygnał. Jeden z tropów prowadził do miejscowości Lipina w rejon torów kolejowych. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, gdzie odnaleźli 21-latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na konsultację medyczną.

(KWP w Łodzi / mw)