Dzięki czujności seniora, policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie oszustki Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy mężczyzna powiadomił policjantów o próbie wyłudzenia od niego pieniędzy. Kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku dwie kobiety, które przyszły odebrać gotówkę.

11 maja br. w godzinach popołudniowych do 77-letniego mieszkańca Krakowa zadzwoniła osoba podająca się za policjanta i poinformowała starszego pana, że jego oszczędności zgromadzone na koncie bankowym są zagrożone. Aby je ochronić senior miał wypłacić 25 tys. zł i przekazać policjantce, która się po nie zgłosi. Telefon ten wzbudził podejrzenia u mężczyzny, który całą sytuację postanowił przedyskutować z sąsiadką. Razem doszli do wniosku, że to prawdopodobnie próba oszustwa, dlatego starszy pan powiadomił Policję.

Kryminalni z Komisariatu Policji VII w Krakowie postanowili zatrzymać oszustki na gorącym uczynku. Gdy miało dojść do przekazania gotówki, policjanci zatrzymali dwie kobiety, które pojawiły się po odbiór pieniędzy. Oszustki są siostrami, mieszkankami województwa śląskiego. 34-latka i 28-latka usłyszały zarzut usiłowania oszustwa za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledczy sprawdzają, czy zatrzymane kobiety, nie są powiązane z innymi oszustwami dokonanymi na terenie Krakowa czy Małopolski.

(KWP w Krakowie / mw)