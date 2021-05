Dla ratowania zdrowia i życia... Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W Boguchwałowicach koło Siewierza zamaskowany gang uprowadził wczoraj śpiące dziecko. Zażądano wysokiego okupu. Rozpoczęto pościg, który zakończył się sukcesem – dobrzy ludzie, wraz z policjantami gliwickiej drogówki, zatrzymali "złoczyńców" w Chudowie, w powiecie gliwickim. Spokojnie, to tylko inscenizacja - desperacka próba zwrócenia uwagi na chorą dziewczynkę oraz zebrania pieniędzy na jej leczenie.

Relacja mediów z wczorajszego wydarzenia była następująca - „11-miesięczna Oliwia z Boguchwałowic została uprowadzona przez gang motocyklowy. Zamaskowani sprawcy wyciągnęli śpiące dziecko z samochodu na oczach rodziców. Policja rozpoczęła pościg. Porywacze zażądali dwóch milionów złotych okupu. Ostatecznie pieniędzy nie dostali, ale znaleźli rozgrzeszenie, bo... zrobili to po to, aby zebrać ostatnie 2 z 9 milionów złotych, które dziecku mogą uratować życie.”



Nasza mała bohaterka walczy ze śmiertelną chorobą SMA (rdzeniowy zanik mięśni), która z każdym dniem postępuje. Jest lek powstrzymujący chorobę, ale jego zakup przekracza możliwości przeciętnej rodziny. Liczy się czas - im wcześniej rozpocznie się kurację, tym większe szanse na uratowanie dziecka. Przy rodzinie znaleźli się ludzie dobrej woli, różnych zawodów, którzy pomagają dozbierać potrzebną sumę. Podczas zrzutki internetowej zebrano już ponad 6 milinów złotych.

Wczorajsza akcja to desperackie, niekonwencjonalne działanie grupy ludzi, poruszających niebo i ziemię, aby ratować maleństwo. Brakuje już niewiele.

Do akcji - inscenizacji porwania włączyli się gliwiccy policjanci. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie dziecka - dołóżmy się także do zbiórki - liczy się każda złotówka!

Link do zbiórki na stronie www.siepomaga.pl ►

(KWP w Katowicach / mw)