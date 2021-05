Policjanci zlikwidowali dwa laboratoria do produkcji narkotyków Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To były wspólne działania namysłowskich kryminalnych z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd we Wrocławiu. Funkcjonariusze zlikwidowali dwa laboratoria do produkcji narkotyków. Do sprawy zatrzymano 38-latka i jego 20-letnią partnerkę. W laboratoriach funkcjonariusze zabezpieczyli duże ilości substancji psychotropowych. Zatrzymanemu 38-latkowi, który miał być pomysłodawcą linii produkcyjnej, grozi do 10 lat więzienia.

Namysłowscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z wrocławskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwie osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. W minionym tygodniu policjanci z Namysłowa wraz z wrocławskimi kolegami z CBŚP weszli do dwóch mieszkań na terenie Wrocławia, gdzie miały być wytwarzane znaczne ilosci narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili w jednym z mieszkań laboratorium do produkcji mefedronu, natomiast w drugim mieszkaniu, w innej części miasta, laboratorium do produkcji amfetaminy. Oba mieszkania były zarządzane przez te same osoby.

Do sprawy produkcji narkotyków namysłowscy i wrocławscy policjanci zatrzymali dwie osoby: 38-letniego mieszkańca Wrocławia i jego 20-letnią partnerkę. Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o zorganizowanie obu laboratoriów i wytwarzanie znacznych ilości twardych i miękkich narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał być mózgiem przestępczej działalności. . Oboje zatrzymani zostali przewiezieni do policyjnego aresztu.

W ich mieszkaniach funkcjonariusze znaleźli dwie profesjonalnie przygotowane linie produkcyjne do wytwarzania mefedronu i amfetaminy. Były tam też tzw. boksy z profesjonalnym osprzętem do uprawy konopi oraz pojemniki z grzybnią do hodowli grzybów halucynogennych. W mieszkaniach znajdowała się również pokaźna biblioteczka z książkami chemicznymi i instrukcjami na temat tego jak wytwarzać substancje zabronione. Przy zatrzymanych osobach ujawniono i zabezpieczono ponad 1 kilogram wytworzonego i gotowego do sprzedaży mefedronu, ponad 160 gramów marihuany oraz plantację konopi.

Zatrzymani zostali już przesłuchani. Mężczyzna podejrzany jest o produkowanie i wprowadzanie do obiegu znacznych ilości substancji psychotropowych za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

(KWP w Opolu / mw)