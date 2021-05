Postawa krakowskich dzielnicowych godna naśladowania Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To jedna z tych historii, gdy jej bohaterowie daleko wychodzą poza ramy codziennych obowiązków, podejmują działania z potrzeby serca i poczucia odpowiedzialności. Robią coś nie dlatego, że muszą czy polecił im to przełożony, ale dlatego że swą pracę traktują jako służbę drugiemu człowiekowi. To historia dotycząca dwóch krakowskich dzielnicowych, która pokazuje też, jak wiele różnorodnych działań było i nadal jest związanych z epidemią – także tych ponadstandardowych.

Bohaterami tej historii są dwaj dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych II Wydziału Prewencji Komisariatu Policji IV w Krakowie – mł. asp. Tomasz Kapera oraz st. sierż. Piotr Rabiej. Powierzone im zadanie polegało na kontroli osób objętych kwarantanną oraz izolacją. Podczas jednej z takich - rutynowych - kontroli zachowali się w sposób absolutnie nieszablonowy. W izolacji przebywała blisko 90-letnia kobieta. Dotychczas codziennego wsparcia udzielała jej bliska osoba, ale i ona, jak się okazało, była zakażona koronawirusem. Policjanci bez zastanowienia podjęli działania. Zachowując wszelkie środki ostrożności, udali się do mieszkania staruszki. Wezwali pogotowie ratunkowe, które sprawdziło stan jej zdrowia. Następnie w pełni się nią zaopiekowali, udzielając wszelkiego niezbędnego wsparcia. Dodatkowo policjanci pozostawili kilka kubków wody obok jej łóżka oraz przygotowali posiłki tak, aby mogła posilić się w późniejszym czasie. Oczywiście o sytuacji powiadomione zostało również Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.



13 maja br. z dzielnicowymi spotkał się wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewoda podziękował policjantom za to szczególne zaangażowanie oraz przekazał pamiątkowy dyplom i upominek. Podziękowania dzielnicowym przekazali też komendant wojewódzki Policji insp. Roman Kuster i komendant miejski Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniew Nowak.



- Wyrażam głęboką wdzięczność za ten niezwykle piękny i przykładny gest solidarności z potrzebującymi. Jestem przekonany, że dobro, którym dzielimy się z innymi, do nas wraca. Tego z całego serca życzę! Często powtarzamy, że miarą naszego człowieczeństwa jest otwartość wobec tych, którzy potrzebują wsparcia. Jestem przekonany, że jako zaangażowani w służbę funkcjonariusze krakowskiej Policji, wielokrotnie dają Panowie świadectwo tym słowom, tym bardziej że wpisują się one w policyjną dewizę „Pomagamy i Chronimy” – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.



(Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)