12-latka z Koluszek wspólnie z policjantami uratowała ludzkie życie Data publikacji 14.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego wpłynęły podziękowania od mieszkanki Warszawy. Kobieta wyraziła wdzięczność za sprawne i szybkie działanie koluszkowskich policjantów a przede wszystkim dla 12-letniej mieszkanki Koluszek, która poinformowała służby o zagrożonym życiu innej nastolatki, którą poznała w sieci. Niezwykła dojrzałość młodej mieszkanki Koluszek oraz profesjonalne działanie policjantów pozwoliły na szybkie dotarcie do zdesperowanej warszawianki. Zastępca komendanta powiatowego wraz z zastępcą burmistrza Koluszek podziękowali dziś osobiście bohaterce oraz jej rodzicom.

Zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2021 roku. 12-letnia mieszkanka Koluszek poznała przez Internet rówieśniczkę, z którą rozmawiała w sieci. Tego dnia rówieśniczka zwierzyła się 12-letniej koluszkowiance, że myśli o popełnieniu samobójstwa. Nasza bohaterka natychmiast powiedziała o tym swojemu starszemu bratu, z którego pomocą skontaktowała się z koluszkowskimi mundurowymi. Policjanci natychmiast podjęli działania. Znajoma z "sieci" podawała inne województwo zamieszkania oraz inny wiek. Liczyła się każda minuta i jak najszybsze dotarcie do dziewczynki z "sieci”. Wiele ustaleń i skrupulatna praca mundurowych doprowadziła do miejsca, z którego faktycznie wysłana była wiadomość. Jak się okazało, niepokojąca korespondencja pochodziła od 12-letniej mieszkanki Warszawy. Policjanci z Koluszek skontaktowali się natychmiast ze stołecznymi mundurowymi, którzy dotarli do zdesperowanej nastolatki. Dziewczynka przyznała w obecności mamy, że nie potrafiła sobie poradzić z obecną sytuacją i poważnie myślała o popełnieniu samobójstwa. Ta informacja zszokowała rodzica. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie a mama nastolatki zapewniła jej fachową opiekę. Po kilku dniach do Komendanta Policji w Koluszkach wpłynęły poruszające podziękowania od mamy z Warszawy, aby podziękować 12-letniej koluszkowiance i policjantom za ich profesjonalizm i zaangażowanie. 14 maja 2021 roku podinspektor Sebastian Augustyniak zastępca komendanta powiatowego wraz z Panią Krystyną Lewandowską Zastępcą Burmistrza Koluszek złożyli serdeczne podziękowania 12-letniej mieszkance Koluszek i jej rodzicom za niezwykłą dojrzałość, jaką się wykazała w tak młodym wieku. To dla nas wielki zaszczyt, że w naszym mieście mamy tak rozsądnych i pełnych empatii młodych ludzi. Życzymy samych sukcesów w życiu.

(KWP w Lodzi / kp)