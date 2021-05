Zabłądziła w lesie - pomogli jej policjanci Data publikacji 15.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli 33-latkę, która zgubiła się w lesie. Kobieta po południu wyszła na spacer, a kiedy próbowała wrócić do miejsca zamieszkania, straciła orientację w terenie. Dzięki działaniom stalowowolskich funkcjonariuszy kobieta wróciła do domu.

W czwartek po godz. 22 dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie od kobiety, która powiedziała, że zgubiła się w lesie w gminie Pysznica. Z relacji 33-latki wynikało, że po południu wybrała się do pobliskiego lasu, a kiedy zaczęło się ściemniać, straciła orientację w terenie i nie była w stanie wrócić do miejsca zamieszkania. Kobieta nie potrafiła podać dokładnego położenia, wskazała jedynie miejsce, w którym weszła do lasu.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce, skontaktowali się z kobietą telefonicznie i za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych próbowali ustalić, gdzie się znajduje. W pewnym momencie kobieta przekazała policjantom, że słyszy sygnały dźwiękowe. Chwilę później funkcjonariusze odnaleźli zaginioną. Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i została przewieziona do miejsca zamieszkania.

(KWP w Rzeszowie)