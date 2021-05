Niemowlę płakało tak głośno, że wezwano Policję Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci interweniowali w mieszkaniu, w którym od dłuższego czasu słychać było płacz niemowlęcia. By dostać się do środka, skorzystano z pomocy straży pożarnej. W pokoju nietrzeźwy ojciec spał tak mocno, że nie słyszał rozpaczliwego krzyku ośmiomiesięcznego malucha…

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań dzielnicy Porąbka od dłuższego czasu słychać płacz niemowlęcia. Na miejscu nikt nie otwierał drzwi, więc poproszono o pomoc straż pożarną. Do wnętrza udało się wejść przez otwarte okno. W łóżeczku policjanci znaleźli zapłakanego, krzyczącego niemowlaka, obok którego na łóżku spał mężczyzna. Mundurowym udało się dobudzić, jak się okazało, ojca dziecka, który był pijany. W organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci natychmiast zajęli się maluszkiem. Posiadając osobiste doświadczenie w opiece nad niemowlakiem, uspokoili i nakarmili dziecko. Zaopiekowali się nim również do czasu przyjazdu na miejsce jego matki. Z zaistniałej sytuacji sporządzono dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Sąd oceni, czy rodzina ta zostanie objęta szczególnym nadzorem.

(KWP w Katowicach / mw)