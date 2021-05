„…każde dobre słowo i wsparcie dodawało mi sił...”

„…każde dobre słowo i wsparcie dodawało mi sił...” – to fragment podziękowania skierowanego do dzielnicowego z białowieskiego posterunku Policji. Te ciepłe słowa napisała do policjanta mieszkanka Białowieży, która przebywała w domowej kwarantannie. Podziękowania to dla policjantów najwyższy wyraz uznania za służbę drugiemu człowiekowi.