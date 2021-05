Policjanci zakończyli trwające siedem dni działania poszukiwawcze Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończyły się trwające od poniedziałku poszukiwania dwóch nastolatków, którzy zaginęli w miejscowości Ledno. Policyjna akcja poszukiwawcza, to były jedne z największych tego typu działań w województwie lubuskim. W poszukiwaniach nastolatków uczestniczyło codziennie ponad 200 osób - policjantów, strażaków, żołnierzy, ratowników wodnych, wolontariuszy, mieszkańców. Oprócz zaangażowania ludzi wykorzystano specjalistyczny sprzęt: kamery termowizyjne, noktowizory, sonary, echosondy, łodzie motorowe, policyjne śmigłowce, psy tropiące, drony czy quady, a nawet poduszkowiec i skutery wodne.

Niestety potwierdził się czarny scenariusz - obaj chłopcy nie żyją. Ich ciała zostały wyłowione z Odry – 13-letniego Filipa znaleźli w piątek żołnierze ćwiczący na poligonie w okolicach Krosna Odrzańskiego, natomiast 15-letniego Marka odnaleziono w niedzielę, w okolicach Ledna. Ciała nastolatków zabezpieczono do sekcji, natomiast policjanci zajęli się wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia i będą ustalać jak mogło do niego dojść. Policjanci składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli ich w tych niezwykle trudnych działaniach. Szczególne podziękowania należą się strażakom ochotnikom ze specjalnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Jarogniewic, którzy od początku bez przerwy służyli swoją wiedzą i doświadczeniem podczas koordynacji wykorzystania sił do poszukiwań oraz pilnowali, aby wyznaczony teren został dokładnie sprawdzony.

Dziękujemy płetwonurkom z Państwowej Straży Pożarnej, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe tak dokładne i sprawne działanie. Ogromną pomocą służył także biegły sądowy płetwonurek pan Marcel Korkuś.

Dziękujemy wszystkim operatorom sprzętu technicznego łodzi, dronów, pilotom policyjnych śmigłowców, funkcjonariuszom i psom tropiącym ze szkoły psów służbowych w Neustadt koło Drezna (Saksonia), członkom grupy Ratownictwo Wodne - Sława

Doceniamy ogromnie udział wolontariuszy – właścicielom samochodów terenowych z Klubu Turystyka Off-Road, którzy bezinteresownie zaproponowali swoją pomoc, dziękujemy wszystkim mieszkańcom wsi i miasteczek, którzy wykorzystując swój sprzęt i pojazdy aktywnie brali udział w sprawdzaniu wyznaczonych przez policję terenów.

Ogromne wsparcie dla ekip poszukiwawczych wykazali mieszkańcy gmin Trzebiechów i Sulechów, którzy udostępnili pomieszczenia dla sztabów i dowódców poszukiwań, a także przygotowali dla wszystkich posiłki.

Dziękujemy funkcjonariuszom, którzy wspomagali nas w poszukiwaniach wraz z Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań z Komendy Głównej Policji. Podziękowania należą się także żołnierzom

5.Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim, którzy błyskawicznie zareagowali na prośbę o współdziałanie i włączyli się do poszukiwań.

Dziękujemy strażakom, bez których poszukiwania w takim zakresie i na tak ogromną skalę nie byłyby możliwe. W nasze działania zaangażowani byli:

Komenda Miejska PSP Zielona Góra

Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa PSP "Południe" Zielona Góra-Nowa Sól

Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa PSP Legnica

Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa PSP Poznań

Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa PSP Międzyrzecz

Grupa Operacyjna Operatorów Dronów z KW PSP Gorzów Wielkopolski

WOPR Zielona Góra

WOPR Sława

Ratownictwo Wodne Sława

Roman Włoch - Bosman Portu Cigacice



Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:



Bojadła, Brody, Cigacice, Czerwieńsk, Jarogniewice - Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (szczególne podziękowania), Głuchów, Kargowa, Kije, Klenica, Mozów, Nietków, Nowe Kramsko, Ochla, Pomorsko

Trzebiechów, Smolno Wielkie, Stary Jaromierz, Świętno (pow. wolsztyński), Zawada, Zabór



Dziękujemy wszystkim zaangażowanym policjantom, strażakom, żołnierzom i wolontariuszom z innych powiatów i województw, których nie sposób wszystkich wymienić, a którzy aktywnie i ofiarnie włączyli się w pomoc w działaniach poszukiwawczych.