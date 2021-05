Niebezpieczne manewry wyprzedzania Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci przypominają, że wyprzedzanie należy do najbardziej niebezpiecznych manewrów na drodze. Wykonując ten manewr należy pamiętać o rozsądku i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Niestety zapomnieli o tym kierowcy litewskich busów, którzy nieprawidłowo wyprzedzali tira przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. Obaj zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi.

Podlascy policjanci przypominają, że wyprzedzanie należy do najbardziej niebezpiecznych manewrów na drodze. Wykonując ten manewr należy pamiętać o rozsądku i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Kierowcy litewskich busów, jadąc po zmierzchu krajową "ósemką", nie zastosowali się do znaku poziomego P-3 (linia jednostronnie przekraczalna) i wyprzedzili tira przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. Do zdarzenia doszło na drodze między Białymstokiem a Augustowem w rejonie miejscowości Katrynka.

Niebezpieczne manewry obywateli Litwy nagrała kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z podlaskiej grupy Speed. Mundurowi ukarali mężczyzn mandatami karnymi w wysokości 500 złotych.

Podlascy policjanci przypominają, że droga krajowa numer 8 łącząca Białystok z Augustowem należy do najbardziej niebezpiecznych w regionie. Mundurowi po raz kolejny apelują o rozsądek i bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że przy wyprzedzaniu należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

