Te podróbki nie trafią już do klientów Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jędrzejowscy policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Kielc oraz przy współpracy ze specjalistą do spraw znaków towarowych zatrzymali w minioną sobotę 4 obywateli Bułgarii. Wszyscy podejrzani są o handel odzieżą z podrobionymi znakami towarowymi rożnych marek. Policjanci zabezpieczyli ponad 2200 sztuk odzieży, której wartość wstępnie oszacowano na kwotę blisko pół miliona złotych. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Znaki towarowe są symbolami stosowanymi w handlu do identyfikacji produktów. W świetle prawa zabronione jest używanie zastrzeżonego logo lub nazwy bez zgody właściciela. Policjanci z jędrzejowskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej kontrolują stoiska handlowe, gdzie mogą znajdować się nielegalne towary.

Ostatnia tego typu akcja miała miejsce w sobotę, 15.05.2021 r. Stróże prawa skontrolowali plac targowy znajdujący się na terenie Sędziszowa. W wyniku podjętych działań zatrzymali 4 obywateli Bułgarii w wieku od 32 do 35 lat, którzy na swoich stoiskach oferowali do sprzedaży odzież z logo znanych, światowych marek. Ustalono, że towar bezprawnie oznaczono zastrzeżonymi znakami.

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli ponad 2200 sztuk różnego rodzaju elementów garderoby takich jak koszulki, bluzy czy spodnie oraz blisko 300 sztuk naklejek prasowanych z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wstępna, szacunkowa wartość strat na rzecz producentów markowej odzieży wyniosła blisko pół miliona złotych.

Zatrzymany towar trafił do policyjnego depozytu, a zatrzymani obcokrajowy do policyjnej celi. Zgodnie z art. 305 ustawy o prawie własności przemysłowej, za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

(KWP w Kielcach / mw)