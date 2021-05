Policyjne warsztaty dla osób niesłyszących i słabosłyszących Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielu kierowców i innych użytkowników dróg zadaje sobie pytanie: „Po co się szkolić i czy w ogóle warto?” Przecież większość z nas latami jeździ różnymi pojazdami, nie uczestnicząc w żadnym zdarzeniu. Zapewne część z nas bezkolizyjnie przejeździ do końca swojej „kariery kierowcy”. Jednak policjanci, którzy na co dzień zajmują się kolizjami i wypadkami drogowymi znają odpowiedź na powyższe pytania. Bezwzględnie warto się szkolić i zwiększać swoją wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego! Jesteśmy przecież współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych i innych osób na drodze.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań na drodze, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili na terenie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 we Wrocławiu dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami spotkanie inaugurujące cykl warsztatów poświęconych tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkolenie to zostało zorganizowane w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych pn. „Na drodze – Patrz i Słuchaj”, a skierowane było do uczniów ośrodka, jak i innych chętnych osób, które na co dzień borykają się z wadą słuchu. Celem spotkań, z których pierwsze odbyło się w miniony czwartek we wrocławskim ośrodku, jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, a także wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Pamiętajmy, iż poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach to jedno z najważniejszych zadań Policji.

Dzięki tego typu warsztatom, nastoletni użytkownicy dróg będą mogli między innymi zapoznać się bądź przypomnieć sobie obowiązujące zasady poruszania się w ruchu drogowym, a także przeanalizować przykłady właściwego zachowania się na drodze. Będzie to również okazja do utrwalenia dobrych nawyków, a także zwrócenia uwagi na zachodzące zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwości poruszania się po drodze, które nie zawsze związane z naszym wiekiem.

Jednym z tematów prelekcji, któremu poświecono więcej czasu podczas czwartkowego spotkania, był wątek agresji drogowej. Zapewne każdy kierowca, rowerzysta czy pieszy nieraz był obiektem agresywnego zachowania innego uczestnika ruchu drogowego. Ignorancja niektórych użytkowników dróg, lekceważenie przepisów, nieuzasadnione używanie sygnałów dźwiękowych, oślepianie drogowymi światłami, krzyki i wygrażanie pięściami lub używanie wulgaryzmów to niestety codzienność na polskich ulicach. Połowa uczestników ruchu odpowiada agresją na agresję, ryzykując tym samym niebezpieczną konfrontację. Pamiętajmy o tym, iż zachowania agresywne mogą zwiększać ryzyko zaistnienia lub wprost doprowadzać do zdarzeń drogowych, niejednokrotnie śmiertelnych.

W trakcie czwartkowego spotkania zapoznano uczestników z najczęściej spotykanymi przyczynami agresji, jakie występują na drodze. Są nimi między innymi: stres, pośpiech, zmęczenie, rywalizacja między kierowcami, a także ich cechy osobowości np. impulsywność, brak równowagi emocjonalnej, zbytnia pewność siebie, potrzeba władzy i chęć dominacji, poczucie anonimowości oraz bezkarności, alkohol czy środki psychoaktywne. W trakcie prelekcji poruszono też kwestie coraz większej popularności montowanych w pojazdach kamerek samochodowych rejestrujących obraz, które często przez ich użytkowników traktowane są jak narzędzie służące do dyscyplinowania innych nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych. Ponadto poinformowano uczestników warsztatów, iż wychodząc naprzeciw wszystkim tym, dla których bezpieczeństwo na naszych drogach nie pozostaje obojętne, od sierpnia 2014 roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uruchomił specjalną skrzynkę poczty elektronicznej: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl. Na ten adres można przesłać funkcjonariuszom link, film lub zdjęcia dokumentujące naruszenia prawa. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie przemocy i agresji ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań podczas jazdy.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: asp. szt. . Tomasz Słuszniak

Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.24 MB)