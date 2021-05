Dzielnicowy zainteresował się losem starszej kobiety Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Rypina mł. asp. Dawid Kuciński zainteresował się losem samotnie mieszkającej 81-latki, której od dłuższego już czasu nie widział. Okazało się, że kobieta była wycieńczona i potrzebowała pomocy medycznej. Policjanci zaopiekowali się seniorką na miejscu oraz powiadomili odpowiednie służby.

W minionym tygodniu dzielnicowy z Rypina mł. asp. Dawid Kuciński, podczas obchodu swojego rejonu służbowego, zainteresował się losem starszej kobiety, której od dłuższego czasu nie widział. Była to samotnie mieszkająca 81-latka.

Dzielnicowy wraz z innym policjantem udali się do mieszkania kobiety, lecz mimo wielokrotnego pukania do drzwi nikt nie otwierał. Dopiero po pewnym czasie lokatorka się odezwała i poinformowała, że ma problem z poruszaniem. Zdołała jednak doczołgać się do drzwi i otworzyć funkcjonariuszom.

Policjanci natychmiast zaopiekowali się kobietą. Pomogli usiąść na krześle, podali wodę do picia oraz wezwali karetkę pogotowia, ponieważ 81-latka była wycieńczona. Jak się okazało, kobieta nie miała w mieszkaniu żadnej żywności, nie pamiętała też kiedy ostatni raz jadła. Z uwagi na zły stan zdrowia została zabrana do szpitala.

Policjanci zabezpieczyli mieszkanie i poinformowali o tym fakcie miejski ośrodek pomocy społecznej. Tylko dzięki czujności mł. asp. Dawida Kucińskiego kobieta w porę otrzymała niezbędną pomoc.

(KWP w Bydgoszczy / mw)