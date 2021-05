Pozytywny finał policyjnych negocjacji Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z nietypową sytuacją musieli zmierzyć się policjanci, którzy interweniowali na jednej z ulic Inowrocławia. W jednym z pensjonatów w pokoju zabarykadował się 30-latek, a gdy policjanci wyważyli drzwi uciekł na dach. Na szczęście mundurowi byli na tyle przekonujący, że mężczyzna zsunął się po gzymsie, po czym trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 16.05.2021 r., około 22:30 w Inowrocławiu. Dyżurny Policji skierował patrol do jednego z miejscowych pensjonatów. Ze zgłoszenia wynikało, że jakiś mężczyzna, prawdopodobnie po alkoholu, zabarykadował się w wynajętym pokoju. Krzyczał, że obawia się o swoje życie. Dzwonił też na numer alarmowy i twierdził, że ktoś się dobija do jego drzwi.

Policjanci nie mogli dostać się początkowo do zajmowanego przez niego pokoju. Postanowili więc wyważyć drzwi. W trakcie tej czynności mężczyzna wyszedł oknem na dach i tam trzymał się anteny. Na miejsce wezwana została straż pożarna ze skokochronem. Mężczyzna niebezpiecznie przemieszczał się po dachu budynku. Policjanci prowadzili z nim negocjacje i przekonywali, by zszedł, po czym zostanie mu udzielona pomoc. Gdy tylko desperat zsunął się po gzymsie i znalazł się w ogrodzie, wpadł prosto w ręce policjantów, po czym został przewieziony do szpitala pod opiekę lekarzy.

(KWP w Bydgoszczy/ mw)