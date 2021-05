W czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad dwa i pół promila alkoholu miał w organizmie 60-latek, którego w czasie wolnym od służby zatrzymał funkcjonariusz radzyńskiej policji. Policjant uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę oraz wezwał na miejsce patrol, który dodatkowo ustalił, że pijany kierowca ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów ustanowiony przez sąd. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 16.05.2021 r., około godziny 17.00 w miejscowości Czemierniki policjant z radzyńskiej jednostki w czasie wolnym od służby wymijał pojazd, w którym za kierownicą siedział mężczyzna, którego zachowanie wskazywało, że może być pijany.

Funkcjonariusz zawrócił za samochodem, a następnie uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu. Na miejsce wezwał patrol Policji, który potwierdził jego podejrzenie co do stanu trzeźwości kierującego. 60-letni mieszkaniec gminy Czemierniki miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie sprawdzenia kierującego w policyjnych systemach okazało się, że 60-latek posiada aktualny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi obowiązujący do 2023 roku. Mężczyzna wkrótce za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierujący pojazdami stwarzają realne zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników dróg. Alkohol znacznie obniża koncentrację oraz zaburza zdolność oceny sytuacji. Apelujemy do osób, które zauważą pijanego kierowcę, aby reagować i jak najszybciej powiadomić Policję.

(KWP w Lublinie / mw)