Policjant po służbie zatrzymał sprawców pobicia. Pokrzywdzony również popełnił przestępstwo Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bolesławiecki policjant, będąc po służbie zatrzymał sprawców pobicia. Kiedy funkcjonariusze chcieli poznać okoliczności przestępstwa, ku ich zaskoczeniu pokrzywdzony stał się wobec nich agresywny i wulgarny znieważając mundurowych oraz naruszając nietykalność cielesną. Wszystkim zatrzymanym za popełnione czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wracając do domu po służbie zauważył jak dwóch napastników, przy użyciu drewnianego kołka, bije mężczyznę. Natychmiast zainterweniował i zatrzymał sprawców pobicia. Dzielnicowy, do momentu przyjazdu wsparcia, przybrał do pomocy przypadkowego kierującego. Następnie za pośrednictwem dyżurnego wezwał na miejsce patrol, któremu przekazał mieszkańców Bolesławca w wieku 21 i 31 lat.

W związku z tym, że w trakcie działań policjanta po służbie pokrzywdzony, osobiście znany interweniującemu, oddalił się z miejsca zdarzenia, kierownik dzielnicowych wspólnie z policjantami Wydziały Dochodzeniowo-Śledczego udał się do miejsca zamieszkania ofiary, aby wykonać czynności z jego udziałem. Pokrzywdzony w wyniku pobicia był agresywny wobec policjantów, używając słów wulgarnych znieważył funkcjonariuszy oraz naruszył nietykalność cielesną jednego z nich. W związku powyższym 27-letni mieszkaniec Bolesławca został zatrzymany. Okazało się, że był nietrzeźwy i miał 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Zarówno sprawcom pobicia, jak i podejrzanemu o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)