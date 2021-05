Podziękowania za odzyskany samochód i areszt za jego kradzież Data publikacji 17.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla policjantów zwalczających przestępczość samochodową za odzyskanie skradzionego saaba. W sprawie zostały zatrzymane trzy osoby. Dwie z nich osadzono już w zakładach penitencjarnych. Podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Policjanci zwalczający przestępczość samochodową z katowickiej komendy miejskiej zatrzymali 3 osoby w sprawie kradzieży osobowego saaba. Do zdarzenia doszło na Ligocie, gdzie sprawca ukradł samochód o wartości 25 tysięcy złotych wraz z dowodem rejestracyjnym oraz polisą ubezpieczeniową. Z policyjnych ustaleń wynika, że 35-letni mężczyzna ukradł auto, a następnie wspólnie z 25-letnią kobietą i 40-letnim mężczyzną zażądali od właściciela gotówki za jego zwrot. Samochód ukryli w jednym z garaży na terenie Katowic. W trakcie zatrzymania u kobiety policjanci znaleźli narkotyki. Badanie wskazało, że z zabezpieczonego proszku można było przygotować 150 porcji dilerskich amfetaminy.

Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec starszego z mężczyzny dwumiesięcznny areszt. Młodszy od razu trafił do zakładu karnego, gdyż był poszukiwany do obycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo. 35-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia, pozostałym podejrzanym do lat 8.

Za odzyskanie skradzionego samochodu i szybkie zatrzymanie sprawców, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach wpłynęły podziękowania dla policjantów zwalczających przestępczość samochodową.

(KWP w Katowicach / mw)