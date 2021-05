Fałszywe sms-y, a w tle włamania na konto i kradzież pieniędzy. Jeden z członków grupy przestępczej za kratami Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tysiące wysłanych sms-ów do mieszkańców całej Polski to tak naprawdę chęć pozyskania danych dostępowych do kont bankowych. Sprawcy podszywając się pod operatora energetycznego wysyłali sms-a z żądaniem uregulowania zaległości w opłatach, który zawierał link do płatności. W ten sposób wchodzili w posiadanie danych do logowania na konta pokrzywdzonych i ich okradali. Jeden z członków grupy został zatrzymany w Bydgoszczy. Obywatel Ukrainy usłyszał 8 zarzutów. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Osób liczących na „łatwy” i szybki zarobek jest wiele. Pokazują to sytuacje, o których już niejednokrotnie pisaliśmy. To m. in. oszustwa „na wnuczka” czy ostatnio najczęściej „na policjanta”. Tym razem jednak opiszemy inny przypadek, gdzie pokrzywdzeni również tracili oszczędności zgromadzone na koncie. Nad sprawą pracowali policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Bydgoszczy oraz śledczy z komisariatu na bydgoskim Błoniu.



Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, którzy gromadzili informacje na grupy przestępczej dokonującej włamań do systemów bankowości elektronicznej i pozyskiwania danych dostępowych do rachunków bankowych osób na terenie całej Polski. Sprawcy w okresie od kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r. podszywając się pod operatora energetycznego wysłali nie mniej niż 84 tysiące sms-ów z informacją o konieczności uregulowania kilkuzłotowych zaległości w opłatach. Sms ten zawierał link do rzekomej płatności. W rzeczywistości łączył on adresata wiadomości ze stroną wyłudzającą dane dostępowe do systemów bankowości elektronicznej. Przy jego pomocy sprawcy włamywali się na konto i kradli zgromadzone na nim pieniądze. W rozwikłanie tej sprawy zaangażowali się policjanci z komend wojewódzkich na terenie kraju.



Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach gromadząc materiał dowodowy, dotarli do jeden z członków grupy - mieszkańca Bydgoszczy, który odpowiedzialny był za wysyłanie wiadomości z żądaniem uregulowania płatności. W miniony poniedziałek (10.05.2021) policjanci z Warszawy i Bydgoszczy złożyli wizytę podejrzewanemu o dokonanie tych oszustw 23-latkowi- obywatelowi Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany. W jego miejscu zamieszkania kryminalni zabezpieczyli szereg dowodów potwierdzających jego przestępczą działalność: 12 telefonów komórkowych, na których zamontowana była aplikacja do automatycznego wysyłania wiadomości, puste opakowania po kartach sim, a także nowe karty sim.



23-latek trafił do policyjnego aresztu. Dwa dni później (12.05.2021) policjanci z bydgoskiego Błonia przedstawili mu 8 zarzutów kradzieży z włamaniem lub jej usiłowania, których dopuścił się przy pomocy wysyłanych fałszywych smsów do mieszkańców Tucholi, Skarżyska- Kamiennej, Tarnobrzega, Sopotu, Końskich i Czernicy na łączną kwotę niemal 23 tysięcy złotych. Obywatel Ukrainy trafił przed oblicze prokuratora, który po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka zapobiegawczego i skierował go do sądu. Sędzia w miniony piątek (14.05.2021) zapoznawszy się z materiałami sprawy aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za tego typu przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.



To jednak dopiero początek. Sprawa ma charakter rozwojowy i już dzisiaj wiadomo, że osoby mieszkające w wyżej wymienionych miejscowościach nie są jedynymi pokrzywdzonymi.

(KWP w Bydgoszczy / mw)