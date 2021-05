13 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dąbrowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi. Jak ustalili śledczy, ukrywał się on w tym czasie poza granicami naszego kraju. 35-latek trafił już do zakładu karnego.

W miniony weekend stróże prawa z dąbrowskiego wydziału kryminalnego w jednym z centrów handlowych zatrzymali 35-latka, za którym zostały wydane dwa listy gończe. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto dąbrowianin był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Miał on do odbycia karę więzienia za rozbój oraz posiadanie i udostępnianie narkotyków. Poszukiwany ukrywał się od 13 lat przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju. Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / mw)