Policjanci i strażacy wspólnie ratowali życie Data publikacji 18.05.2021 Włocławscy policjanci z ogniwa prewencji i strażacy z Ratownictwa Wodnego PSP we Włocławku przetransportowali bezpiecznie na brzeg kobietę, która chwilę wcześniej skoczyła z mostu do Wisły. Na szczęście nie odniosła ona poważnych obrażeń.

Do zdarzenia, w którym potrzebna była pomoc wyspecjalizowanych policjantów i strażaków zajmujących się na co dzień bezpieczeństwem nad wodą doszło wczoraj (17.05.2021) około godziny 12:40 we Włocławku. To właśnie wtedy służby otrzymały zgłoszenie z centrum powiadamiania o kobiecie, która skoczyła z mostu do Wisły i potrzebuje pomocy.

Na miejsce natychmiast udali się mundurowi, w tym policjanci ogniwa wodnego i wydziału patrolowo-interwencyjnego oraz strażacy. Funkcjonariusze „patrolówki” dostrzegli, że kobieta zdołała wydostać się z wody na kamienie okalające filar mostu i tam czeka na pomoc.

Informację tę przekazali „wodniakom”, którzy następnie, wraz ze strażakami z grupy wodno-ratowniczej, po zwodowaniu łodzi strażackiej popłynęli do kobiety i przetransportowali ją bezpiecznie na brzeg. Tam poszkodowaną zajęli się ratownicy medyczni, którzy przewieźli kobietę do szpitala na badania.

Całe szczęście 38-latce nic poważnego się nie stało.

Policjanci ustalają co było powodem tak desperackiej decyzji.

(KWP w Bydgoszczy / kp)