Z eskortą Policji do porodu Data publikacji 18.05.2021 Policjanci z referatu interwencyjnego gdańskiej komendy przeprowadzili dziś rano pilotaż auta, które wiozło do szpitala rodzącą kobietę. Funkcjonariusze na sygnałach zapewnili jej bezpieczną eskortę do placówki medycznej, gdzie 29-letnia mieszkanka powiatu kartuskiego trafiła pod opiekę specjalistów.

Dziś, 18.05.2021 r., przed godziną 6:00 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna i poinformował, że wiezie do szpitala ciężarną partnerkę, która zaraz może urodzić. 37-latek poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Stróże prawa postanowili niezwłocznie pomóc rodzicom i mającemu przyjść na świat dziecku. Po chwili na miejscu pojawił się patrol referatu interwencyjnego i od skrzyżowania ulicy Słowackiego z Harfową policjanci rozpoczęli pilotaż, włączając w radiowozie sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Dzięki reakcji mundurowych i bezpiecznie przeprowadzonej eskorcie rodzina szybko dotarła do szpitala. Tam funkcjonariusze przekazali kobietę pod opiekę służbom medycznym.

(KWP w Gdańsku / mw)