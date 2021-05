Pędził 115 km/h w obszarze zabudowanym Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysoka grzywna, punkty karne i kilkumiesięczna przerwa od kierowania pojazdami to konsekwencje jazdy z prędkością o ponad 50 km/h większą niż dozwolona w obszarze zabudowanym. Przekonali się o tym dwaj kierujący, którzy w ostatnim czasie zostali zatrzymani przez złotoryjskich policjantów. Ich „wyczyny” zostały uwiecznione przez policyjny wideorejestrator. Jeden z nich, przez miejscowość, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, pędził aż 115 km/h. Obu mężczyznom zostały już zatrzymane prawa jazdy, które zostaną im zwrócone dopiero po trzech miesiącach.

Pomimo licznych informacji o tragicznych w skutkach wypadkach drogowych, których przyczyną była nadmierna prędkość, w dalszym ciągu nie brakuje kierowców, którzy drogi publiczne traktują jak tor wyścigowy. W ostatnim czasie złotoryjscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali kolejnych kierujących, którzy znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

Jeden z nich, 26-letni mieszkaniec Dzierżoniowa, pędził przez miejscowość Czaple aż 115 km/h, czyli niemal trzykrotnie szybciej niż pozwala na to obowiązujące tam ograniczenie prędkości. Z kolei drugi, 23-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, w miejscowości Nowe Łąki rozpędził swoje auto do 93 km/h na obszarze, gdzie obowiązuje limit prędkości 40 km/h. Obaj kierowcy zastali ukarani wysokimi mandatami oraz otrzymali po 10 punktów karnych. Zostały im też zatrzymane prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Jeśli jednak w dalszym ciągu będą oni prowadzić auto i zostaną zatrzymani w ciągu tych trzech miesięcy, okres pozbawienie uprawnień do kierowania przedłuży się do 6 miesięcy. Kolejna „wpadka” w czasie, gdy mają odebrane prawo jazdy będzie już bardziej dotkliwa. Mowa bowiem o cofnięciu uprawnień i konieczności ponownego przystąpienia do egzaminu.

(KWP we Wroclawiu / kp)

