Dzięki wsparciu najnowszymi zdobyczami techniki, sądeccy policjanci rozwikłali sprawę sprzed blisko 11 lat Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu oraz aktualne możliwości w dziedzinie genetyki, pozwoliły na przedstawienie 28-letniemu sądeczaninowi zarzutów za przestępstwo, które popełnił w 2010 roku.

We wrześniu 2010 roku na terenie Nowego Sącza nieznany wówczas sprawca wyłamał ramę z siatką zabezpieczającą, wybił szybę, po czym z wnętrza kiosku ukradł gotówkę oraz papierosy. Pomimo przeprowadzonego dochodzenia nie ustalono tożsamości sprawcy, który przez prawie 11 lat myślał, że pozostanie bezkarny. Do czasu. Chociaż została wydana formalna decyzja o umorzeniu postępowania, sprawa nadal pozostawała w zainteresowaniu sądeckich policjantów. Zabezpieczone przez nich ślady pozwoliły na wyodrębnienie profilu DNA sprawcy tego przestępstwa i zarejestrowanie go w Komendzie Głównej Policji w zbiorze danych dotyczącym niezidentyfikowanych sprawców.*

Pod koniec ubiegłego roku sądeccy policjanci realizując sprawę narkotykową przeszukali mieszkanie 28-latka z Nowego Sącza. Znaleźli tam i zabezpieczyli ponad 35 gramów marihuany i 65 gramów MDMA (ecstasy). Wówczas od mężczyzny, jako podejrzanego, pobrano materiał biologiczny, z którego wyodrębniono profil genetyczny. Ten profil DNA został zarejestrowany w policyjnej bazie danych a sprawa narkotykowa został skierowana do miejscowej prokuratury, a następnie do sądu (w bieżącym roku).

Tymczasem w Komendzie Głównej Policji system dokonał automatycznego porównania profilu DNA 28-latka z profilami genetycznymi nieznanych osób z bazy spraw niewykrytych. Podczas porównania okazało się, że 28-latek jest odpowiedzialny za kradzież z włamaniem sprzed 11 lat. W rezultacie dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w dziedzinie kryminalistyki możliwe było rozwikłanie archiwalnej sprawy i przedstawienie zarzutu sprawcy. Teraz sąd będzie rozpatrywał kolejną sprawę 28-latka. Za kradzież z włamaniem z 2010 roku sądeczaninowi grozi do 10 lat więzienia.



*Na dzień 31.12.2020 r. w zbiorze danych DNA CLK KGP zarejestrowanych było m.in. 106 890 podejrzanych i 17 490 śladów nieznanych sprawców przestępstw (źródło: https://clkp.policja.pl/clk/baza-danych-dna/dane-statystyczne/109310,Liczba-profili.html).

(KWP w Krakowie / mw)