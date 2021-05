Policyjny dron w trosce o bezpieczeństwo na drogach Mazowsza Data publikacji 18.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mazowieccy policjanci zaczęli obserwować zachowania kierowców i pieszych także z nieba. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego drona, funkcjonariusze jeszcze skuteczniej mogą zwalczać drogowych piratów i zapewniać bezpieczeństwo podróżnym na terenie całego województwa.

Policjanci na Mazowszu wykorzystują różnego rodzaju sprzęt, aby dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szybkie radiowozy, motocykle, nowoczesne urządzenia mierzące prędkość pojazdów i od niedawna bezzałogowy statek powietrzny Policji – dron, wspomagają codzienną służbę mundurowych z drogówki.

Bezzałogowy statek powietrzny Policji jest od kilku dni wykorzystywany w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także do rejestracji wykroczeń popełnianych przez kierujących. Urządzenie wyposażono w 30-krotny zoom optyczny i 180-krotny zoom cyfrowy, co pozwala na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego z dużej odległości. Do obsługi urządzenia niezbędnych jest dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich odpowiada za sterowanie dronem, a drugi kamerą urządzenia. W momencie ujawnienia wykroczenia z powietrza, operator drona przekazuje informację do najbliższego patrolu ruchu drogowego, który niezwłocznie podejmuje interwencję wobec kierującego łamiącego prawo drogowe. Często są to policjanci pełniący służbę na motocyklach, co pozwala na szybkie podjęcie interwencji wobec kierujących. Korzystanie przez policjantów z drona jest uzależnione od warunków pogodowych i ograniczone czasowo, ze względu na warunki techniczne urządzenia. Jednak, jak pokazały przeprowadzone działania, to wystarczyło do ujawnienia wykroczeń dotyczących m.in. wyprzedzania w miejscu niedozwolonym i innych niebezpiecznych manewrów.

Do tej pory działania z wykorzystaniem drona przeprowadzone zostały na drogach Radomia i powiatu radomskiego i były wspierane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mundurowi apelują o ostrożność na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.









Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.73 MB)