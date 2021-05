Charytatywna wyprawa po zdrowie Mateusza Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. sztab. Mateusz Lewandowski z samodzielnego pododdziału prewencji w Częstochowie od marca walczy z nowotworem. Choroba postępuje bardzo szybko, a policjant przebywa teraz na oddziale onkologicznym. Aby wesprzeć Mateusza i jego najbliższych w tym trudnym czasie walki o życie, mundurowy z katowickiego oddziału prewencji sierż. sztab. Damian Lorisz wraz z dwójką znajomych organizują charytatywny rajd rowerowy wzdłuż polskiego wybrzeża. W ten sposób chcą dodać otuchy Mateuszowi i wspomóc zbiórkę finansową na jego leczenie. Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę.

Sierżant sztabowey Mateusz Lewandowski ma 32 lata i pełni służbę jako Ratownik Medyczny w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie. Wcześniej pracował w Pogotowiu Ratunkowym w Częstochowie ratując życie i zdrowie innych. Dziś to on pilnie potrzebuje naszej pomocy.

W marcu br. mundurowy trafił do szpitala z silną dusznością. Po wykonaniu badań okazało się, że ma rozsiany proces nowotworowy. Zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy jądra z przerzutami do płuc, wątroby i śledziony. Ta diagnoza była dla Mateusza bolesna i niespodziewana, ponieważ choroba nie dawała wcześniej żadnych widocznych oznak. Teraz policjant przebywa na oddziale onkologicznym i jest w trakcie chemioterapii agresywnej, którą bardzo ciężko znosi. Wie jednak, że musi walczć. Potrzebuje go kochająca rodzina – żona Ewelina (również ratowniczka medyczna) oraz dwóch synów w wieku 7 i 4 lat.

Policjanta w walce z chorobą nowotworową postanowił wesprzeć sierżant sztabowy Damian Lorisz z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Choć panowie się nie znają, mundurowa solidarność i chęć niesienia pomocy innym, okazały się impulsem do przygotowania wyjątkowej wyprawy w celu walki o zdrowie Mateusza. Katowicki policjant wraz z dwójką swoich znajomych – Olą i Piotrem postanowili zorganizować charytatywny rajd rowerowy pod nazwą „Rajza rowerowa wybrzeżem Bałtyku dla Mateusza Lewandowskiego”. W ten sposób policjant chce pokazać solidarność z walczącym o zdrowie „niebieskim” kolegą oraz zebrać fundusze potrzebne na leczenie, rekonwalescencję i powrót do normalności dla Mateusza i jego najbliższych. Damian i jego grupa skrupulatnie przygotowują się do wyprawy, która odbędzie się początkiem czerwca. Policjant namówił również zaskoczonego i wzruszonego tym pomysłem Mateusza, do utworzenia zweryfikowanej zbiórki, gdzie każdy może wpłacić choćby drobny datek na rzecz jego walki z chorobą.

LINK DO ZRZUTKI https://zrzutka.pl/4tdeka

Pomysł charytatywnego rajdu aktywnie wspierają także katowickie policyjne związki zawodowe, pomagając w organizacji przedsięwzięcia. Na potrzeby akcji utworzono juź plakat i flagę, z którą wyruszą rowerzyści. Jedna z nich trafi rówież do Mateusza. Ich plan jest ambitny. Przejazd ponad 600 kilometrów na rowerze od Świnoujścia aż do Obwodu Kalingradzkiego i powrót do Krynicy Morskiej. Trasa obfituje w ciekawe, zróżnicowane, ale też niełatwe odcinki. Grupa przyjaciół chce ją pokonać maksymalnie w 6 dni. Z wyprawy będą przesyłać Mateuszowi motywujące nagrania i zdjęcia, aby dodać mu otuchy i siły w zmaganiach z chorobą oraz wyrazić nadzieję, że wkrótce zorganizują wspólną sportową wyprawę.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia zbiórki na rzecz Mateusza Lewandowskiego, a miłośników sportu namawiamy nie tylko do dołożenia cegiełki, ale również aktywnego włączenia się w tę akcję i pokonywania kilometrów w celu duchowego wsparcia naszego kolegi. Mile widziane są także osoby, które dołączą do wyprawy polskim wybrzeżem wraz z Damianem lub podzielą się wspomnieniami ze swoich innych sportowych zmagań. Relacje, zdjęcia oraz pozdrowienia umieszczane będą na specjalnie utworzonej w tym celu grupie na Facebooku „Rowerowe marzenia”. Wrzucajcie tam swoje wpisy! Z pewnością zobaczy je Mateusz!

sierżant sztabowy Mateusz Lewandowski

sierżant sztabowy Damian Lorisz organizator wyprawy dla Mateusza

sierżant sztabowy Mateusz Lewandowski z dzieckiem na rękach

sierżant sztabowy Mateusz Lewandowski wśród dzieci podczas pokazu z pierwszej pomocy przedmedycznej



sierżant sztabowy Mateusz Lewandowski wśród dzieci podczas pokazu z pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizatorzy wyprawy Damian Lorisz i Piotr Przewdzing

Plakat wyprawy Rajza Rowerowa Wybrzeżem Bałtyku