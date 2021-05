Oficer dyżurny w czasie wolnym zatrzymał agresora Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z mławskiej jednostki w czasie wolnym od służby obezwładnił i zatrzymał agresywnego mężczyznę, który zaatakował seniora pałką teleskopową, grożąc mu pozbawieniem życia. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, na terenie jednego z mławskich osiedli.

Policjant, który na co dzień pełni służbę oficera dyżurnego mławskiej komendy, usłyszał krzyk w okolicy jednej z prywatnych posesji. Zauważył młodego mężczyznę, który idąc w kierunku starszego mławianina, trzymał w uniesionej ręce pałkę teleskopową. Napastnik krzyczał do seniora grożąc pobiciem oraz pozbawieniem życia. Zbliżył się do mężczyzny i wymierzył cios pałką. W tym momencie interweniował policjant. Agresor uderzył wówczas funkcjonariusza pałką w rękę, którą ten osłonił się przed ciosem i po chwili obezwładnił agresora. Przybyły na miejsce policyjny patrol zabrał napastnika.

Agresorem okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu mławskiego. Był pijany, w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Trwają szczegółowe ustalenia, a postępowanie w tej sprawie prowadzi mławska komenda.

(KWP w Radomiu / mw)