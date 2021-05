Policyjne uderzenie w nielegalny przewóz odpadów Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużą czujnością wykazali się policjanci ruchu drogowego z Inowrocławia, którzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę z ładunkiem. Okazało się, że "na pace" przewożone były odpady niezgodne z posiadaną przez kierowcę dokumentacją. Sprawą zajmuje się wąbrzeskie starostwo i pakoski komisariat Policji.

Coraz częściej policjanci ustalają przypadki przewożenia i miejsca składowania nielegalnych odpadów. Podejmują zatem działania, aby ujawnić takie transporty i udaremnić „zrzut”. Kilka dni temu (14.05.21) inowrocławski patrol ruchu drogowego na trasie Inowrocław – Dziarnowo, gmina Pakość, zatrzymał do kontroli ciężarowe renault premium z naczepą, którym kierował 26-latek. Z uwagi na wydobywający się od strony ładunku fetor, policjanci sprawdzili to co było "na pace”.

Patrol skontrolował kartę dotyczącą danych o gospodarce odpadami, którą miał kierowca. Zawierała ona informacje o rodzaju przewożonego ładunku, firmie przekazującej, transportującej go i przejmującej. Już na "pierwszy rzut oka" widać było, że coś się nie zgadza.

Policjanci powiadomili dyżurnego i na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z Inowrocławia. Przybyli też przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Niespodziewanie pojawiło się również kilka osób, które utrudniały podejmowanie przez służby działań. Gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu za stan techniczny i odholowaniu go, będący na miejscu mężczyźni podejmowali próby zablokowania pojazdami zabezpieczenie tej ciężarówki, dlatego zostali wylegitymowani.

Ostatecznie, na podstawie przepisów o odpadach, cały transport trafił na teren jednego ze znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstw usług komunalnych. Teraz właściwy miejscowo starosta podejmie dalsze decyzje dotyczące usunięcia ujawnionych naruszeń oraz wyegzekwuje opłaty za podjęte działania. Policjanci z Pakości natomiast prowadzą postępowanie o wykroczenie w związku z tym, że na miejscu doszło do utrudniania działań prowadzonych przez służby.

(KWP w Bydgoszczy / kp)