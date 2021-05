„Mundurowe braterstwo krwi” - akcja honorowego oddawania krwi Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ludzkie życie nie ma swojej ceny. Czasami, aby je uratować wystarczy bezinteresowna pomoc drugiego człowieka. „Mundurowe braterstwo krwi” - pod taką nazwą Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, wspólnie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie, zorganizowała honorowe oddawanie krwi. Podkarpaccy policjanci, pracownicy Policji, wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej i straży granicznej, przedstawicielami służby więziennej i żołnierzami, podzielili się tym bezcennym darem. Podczas dzisiejszej akcji - srebrnym i brązowym odznaczeniem, wyróżnionych zostało dwoje funkcjonariuszy - honorowych dawców krwi.

Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. Każdy z nas jest źródłem tego wspaniałego leku. Oddając go bezinteresownie, wspieramy lekarzy w ich codziennej walce o życie drugiego człowieka. Mając na względzie to, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na krew, zwłaszcza w obecnej sytuacji i tym razem zarówno podkarpaccy policjanci, pracownicy Policji, jaki i ich koledzy ze służby więziennej, straży granicznej, straży pożarnej oraz żołnierze, postanowili wesprzeć tą szlachetną inicjatywę i podzielić się bezcennym darem.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie wspólnie z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie, zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Mundurowe braterstwo krwi”. Jest ona jednym ze sposobów pokazania, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak ważne jest oddawanie krwi, która jest bezcennym lekarstwem na wagę życia.

Dziś rano, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie stanął "krwiobus" - mobilny punkt pobrań. Jak zawsze krwiodawcy mogli liczyć na troskliwą opiekę personelu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Wszyscy stosując się do zaleceń sanitarnych, cierpliwie czekali na swoją kolej.

Dzisiejszy dzień, był także doskonałą okazją do tego, by wyróżnić dwoje honorowych dawców krwi. Odznaczenia przyznane przez Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK, odebrali w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka, Ewy Zawilińskiej Dyrektor RCKiK w Rzeszowie, płk. Dariusza Słoty Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz asp. sztab. Pawła Rejmana Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KMP w Rzeszowie.

Srebrne Odznaczenie otrzymał st. sierż. Mateusz Zając, który do tej pory oddał blisko 17 litrów krwi. Funkcjonariusz jest również zasłużonym honorowym dawcą krwi Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia.

Brązowe Odznaczenie otrzymała sierż. szt. Patrycja Stecko, także policjantka, która na co dzień pełni służbę w komendzie miejskiej. Jest honorowym dawcą krwi Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia. Funkcjonariuszka oddała blisko 7 litrów krwi.

Podkarpaccy policjanci już wiele razy udowodnili, że potrafią pomagać i angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia. W przeciągu ostatnich trzech lat Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, czterokrotnie zorganizowała honorowe oddawanie krwi z udziałem krwiobusa. Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji, do tej pory, oddali łącznie blisko 42 litry krwi (w 2019 r. - 27 l., 2020 r. - 15 l.). Podarowali innym najcenniejszy prezent jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi - swoją krew.

