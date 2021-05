Policjanci w porę odnaleźli 71-letnią kobietę Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubskiego komisariatu przeczesywali ulice, osiedla oraz dworce za zaginioną schorowaną kobietą. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, 71-latka trafiła pod fachową opiekę medyczną.

We wtorek (18 maja br.) po południu do dyżurnego lubskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 71-letniej kobiety. Starsza pani wyszła z domu około 13.00 w nieznanym kierunku, nie było z nią kontaktu. Zaniepokojony mąż rozpoczął poszukiwania na własną rękę, kiedy jednak nie przyniosły one efektu powiadomił Policję. Mężczyzna przekazał, że jego żona jest schorowana, nie wzięła w tym dniu leków i bardzo się o nią martwi. Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku po otrzymaniu tej informacji natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie miejsca, w których mogła się znaleźć oraz osoby, z którymi mogła się kontaktować. Przeczesywali ulice stacje paliw, dworce autobusowe, rejon osiedli mieszkaniowych. W efekcie po niespełna dwóch godzinach intensywnych działań mundurowi zauważyli straszą kobietę na jednym z przystanków autobusowych. Wygląd zaginionej i to w co była ubrana nieznacznie odbiegał od opisu przekazanego funkcjonariuszom. Okazało się jednak, że jest to 71-latka. Dzięki szybkiemu działaniu oraz czujności policjantów zaginiona kobieta w porę otrzymała pomoc i trafiła pod fachową opiekę medyczną.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)