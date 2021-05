Policjant w czasie wolnym namierzył nielegalny transport niebezpiecznych chemikaliów Data publikacji 19.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki intuicji policjanta, który w czasie wolnym od służby zainteresował się stojącą na polu ciężarówką, zabezpieczono 10 pojemników, po tysiąc litrów każdy, z zawartością niebezpiecznych odpadów chemicznych. Usiłujący je wywieźć 36-latek został zatrzymany i trafił już na 3 miesiące do aresztu. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policyjna intuicja już nie raz doprowadziła funkcjonariuszy do miejsc gdzie popełniono przestępstwa i skutkowała zatrzymaniem sprawców. Tak było również w nocy z soboty na niedzielę, 15/16.05.2021 r., w gminie Kowal, kiedy to policjant włocławskiej komendy wracając do domu zauważył stojącą w środku nocy na polu ciężarówkę. Postanowił powiadomić o swoich spostrzeżeniach innych funkcjonariuszy, którzy akurat pełnili służbę, aby bliżej przyjrzeli się tej sprawie.

Gdy mundurowi dojechali na miejsce ujawnili tam otwartą ciężarówkę wraz z naczepą, jednak nigdzie nie było kierowcy. Po sprawdzeniu auta znaleźli w części załadunkowej 10 pojemników o pojemności 1000 litrów każdy z cieczą niewiadomego pochodzenia. O znalezisku powiadomiony został inspektorat ochrony środowiska, którego przedstawiciele również przybyli na miejsce i wraz z biegłym wzięli udział w oględzinach. Podczas nich straż pożarna zabezpieczyła próbki substancji do dalszych szczegółowych badań. Wstępnie biegły określił, że to chemikalia mogące być niebezpieczne dla ludzi i środowiska, jednak jakiego rodzaju jest to substancja wykaże dopiero ekspertyza.

Policjanci ustalili, że zabezpieczoną ciężarówkę użytkował 36-letni włocławianin, dlatego zatrzymali go w celu złożenia wyjaśnień. Mężczyzna oświadczył, że znalazł chemikalia na swojej działce i chciał je wywieźć do firmy utylizacyjnej. Po drodze jednak zabłądził, więc postanowił zostawić ciężarówkę na polu.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy wykazał, że mężczyzna przewoził niebezpieczne substancje bez wymaganej dokumentacji i w sposób stwarzający zagrożenie, dlatego usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.

Wczoraj, 18.05.2021 r., podejrzany został doprowadzony przez policjantów do prokuratury i sądu, który zadecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)