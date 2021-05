Pracownica firmy pożyczkowej wyłudzała pieniądze od klientów Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat więzienia może grozić 29-latce, która wykorzystując dane klientów jednej z firm pożyczkowych wyłudzała pieniądze. Nad sprawą przez ostatnich kilka miesięcy pracowali płońscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą. Zebrany przez nich materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu aktu oskarżenia zwierającego 23 zarzuty oszustwa.

Do policjantów z zespołu dw. z przestępczością gospodarczą i korupcją płońskiej komendy kilka miesięcy temu trafiła sprawa związana z wyłudzaniem pieniędzy z jednej z firm pożyczkowych. Sprawa była dosyć skomplikowana, wymagała zgromadzenia niepodważalnego materiału dowodowego i dotarcia do dość szerokiego grona osób pokrzywdzonych, których część nawet nie wiedziała, że nimi są.

Jak wynika z ustaleń i informacji posiadanych przez funkcjonariuszy, 29-letnia kobieta, mieszkanka powiatu płońskiego, pracująca w firmie oferującej pożyczki domowe, jako przedstawiciel terenowy wykorzystała dane 20 klientów tej firmy. Bez ich wiedzy i zgody w czasie od listopada 2019 do lipca 2020 zawarła 23 aneksy do umów pożyczkowych. Wypłacone przez firmę pieniądze nie trafiały do klientów, tylko do „kieszeni” 29-latki. W ten sposób kobieta wyłudziła w sumie blisko 20 tys. zł. Dodatkowo przywłaszczyła część pieniędzy przekazywanych jej bezpośrednio przez pożyczkobiorców, w ramach spłacanych rat. Swojemu pracodawcy tłumaczyła, że klienci nie wywiązują się ze zobowiązań.

Zgromadzony w ramach prowadzonego przez funkcjonariuszy postępowania materiał dowodowy umożliwił sporządzenie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 29-latce, zwierającego 23 zarzuty oszustwa. Za popełnione przestępstwa kobieta może spędzić w więzieniu nawet 8 lat.

(KWP w Radomiu / mw)