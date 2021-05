44-latek postawił na nogi służby

44-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego w nocy postawił na nogi wszystkie służby, po tym, gdy zadzwonił do WCPR z informacją, że chce popełnić samobójstwo. Policjanci odwiedli go od tego zamiaru. Mężczyzna trafił do szpitala.