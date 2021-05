Podziękowania dla policjantów z sochaczewskiej komendy Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do sochaczewskiej komendy wpłynęły podziękowania dla dwóch funkcjonariuszy referatu operacyjno-rozpoznawczego. Dzięki sprawnej współpracy kryminalnych z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej zatrzymano 21-latkę, która odebrała od seniorki kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze zostały odzyskane.

W marcu do mieszkanki powiatu sochaczewskiego zadzwonił mężczyzna z informacją, że jej córka brała udział w wypadku drogowym i potrzebne są pieniądze, aby mogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Seniorka, która przez telefon słyszała płacz kobiety. Była przekonana, że to jej córka. Rodzina działająca pod presją czasu uwierzyła w historię oszusta. Dzięki bardzo sprawnej współpracy sochaczewskich policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej udało się zatrzymać 21-latkę, która chwilę wcześniej odebrała od mieszkanki powiatu sochaczewskiego kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali całość przekazanej kwoty. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie przedstawiono jej zarzut oszustwa. Przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.

Do sochaczewskiej komendy wpłynął list od córki mieszkanki powiatu sochaczewskiego, która w imieniu własnym i rodziców, podziękowała dwóm policjantom referatu operacyjno-rozpoznawczego, którzy brali udział w zatrzymaniu podejrzanej.

(KWP zs. w Radomiu / kp)