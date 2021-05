Podczas interwencji ranił nożem policjanta. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie zatrzymany w miniony poniedziałek (17 maja) 37-latek, który groził pozbawieniem życia domownikom biegając po mieszkaniu z nożem. Rozjuszony mężczyzna ruszył w stronę interweniujących wschowskich policjantów raniąc nożem jednego w rękę. W środę (19 maja) Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do wniosku Prokuratury i zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka izolacyjnego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (17 maja) w jednej z miejscowości w gminie Szlichtyngowa. Wschowską jednostkę Policji zaalarmowała partnerka awanturnika. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna groził pozbawieniem życia domownikom biegając po mieszkaniu z nożem kuchennym. Nie zwlekając ani minuty dłużej dyżurny wschowskiej jednostki skierował będących w służbie doświadczonych funkcjonariuszy. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali przestraszonych domowników i nie mogli wejść do pokoju, w którym zamknął się wrogo nastawiony 37-latek. Rozjuszony mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez mundurowych, wręcz przeciwnie jego agresja z minuty na minutę potęgowała. Mężczyzna nie miał zamiaru odrzucić trzymanego w ręce noża kuchennego. Po chwili ruszył w stronę policjantów chcąc ugodzić jednego z nich. Mundurowi odskoczyli i podjęli działania, aby obezwładnić skutecznie napastnika.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, złożone przez 37-latka wyjaśnienia nie budziły wątpliwości co do jego sprawstwa i stanowiły podstawę dla Prokuratury Rejonowej we Wschowie od wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu. W trakcie wykonywania czynności w miejscu zamieszkania wschowscy kryminalni odnaleźli portfel z pieniędzmi i dokumentami nienależącymi do zatrzymanego, które mężczyzna przywłaszczył w jednym ze sklepów w Głogowie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

