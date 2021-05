Płoccy policjanci udzieli pomocy rannym w wypadku Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Płoccy policjanci wracający z działań realizowanych na terenie sąsiedniego powiatu byli świadkami poważnego zdarzenia drogowego. Ich reakcja na widok rannych osób była natychmiastowa. Policjanci szybko wybiegli z radiowozu, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym udzieli pomocy poszkodowanym w wypadku. Do czasu przyjazdu na miejsce służb, płoccy policjanci zajęli się poszkodowanymi oraz zadbali o bezpieczeństwo na miejscu wypadku.

To była błyskawiczna reakcja policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą płockiej komendy, którzy byli świadkami poważnego zdarzenia drogowego na terenie Grodziska Mazowieckiego. Na trasie charakteryzującej się wzmożonym i szybkim ruchem pojazdów doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Policjanci na widok zderzenia opla z toyotą wybiegli z radiowozu i zabezpieczyli miejsce wypadku, aby nie doszło tam do kolejnego zderzenia.

Natychmiast po tym ruszyli na pomoc rannym. Po udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanym, aby nie doszło do samozapłonu rozbitego opla, policjanci zaczęli odłączać od niego akumulator. Płoccy policjanci zakończyli akcję ratunkową, kiedy na miejscu pojawiły się miejscowe służby.

(KWP zs. w Radomiu / kp)