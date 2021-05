Lubuscy kontrterroryści - ćwiczą i doskonalą swe umiejętności Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim doskonalili swoje umiejętności na poligonie w Wędrzynie. Wszystko po to, aby w chwili poderwania ich do działań byli gotowi na stawianie czoła największym niebezpieczeństwom profesjonalnie neutralizując wszelkie zagrożenia. Na takich policjantów liczy społeczeństwo.

Policyjni kontrterroryści to funkcjonariusze, którzy ze względu na charakter realizowanych zadań cechują się przede wszystkim: wysoką sprawnością fizyczną, bardzo dobrym stanem zdrowia, wysoką odpornością na sytuacje stresowe, umiejętnością pracy w zespole, umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków oraz dyspozycyjnością. Nie widać ich na co dzień. Ale kiedy biorą już udział w działaniach wspierając policjantów przeprowadzających różnego rodzaju realizacje, to jest o nich głośno. Dosłownie i w przenośni. Huk granatów, forsowane drzwi, okrzyki polecające do zachowania zgodnego z prawem i dynamiczne zatrzymania nie rzadko także w centrach miast. To wszystko przeprowadzone w sposób spektakularny ale jednocześnie i niezmiernie precyzyjny, profesjonalny i bezpieczny. Tak, aby nikt nie ucierpiał. Ale żeby tak się stało, potrzebny jest codzienny trening. Siłowy, taktyczny, strzelecki, bojowy. Ścisłe realizowanie scenariusza, który zakłada różne warianty. Także te najbardziej niebezpieczne czyli zagrożenia terrorystyczne z udziałem zakładników. W takich sytuacjach, gdy mamy do czynienia z desperacją przestępców gotowych na wszystko, potrzebny jest spokój, opanowanie, chirurgiczna precyzja i zdecydowanie. Połączenie tych cech nie jest łatwe, a osiągnięcie wysokiej formy możliwe tylko dzięki ciężkim treningom i ćwiczeniom w terenie. Okoliczności muszą oddawać to, co może zadziać się w rzeczywistości. Stąd wizyta na poligonie, śmigłowce, grupy realizacyjne, zespoły bojowe, minersko-pirotechniczne. Wielu policyjnych kontrterrorystów, gdzie każdy posiada wysokie umiejętności i wyszkolenie jednak działający tak, aby liczył się zespół. Tyko wtedy są prawdziwie skuteczni licząc na siebie i działając wspólnie wykorzystując każdy z komponentów.

Takie ćwiczenia gwarantują profesjonalne przygotowanie, formę i pełną gotowość do działań. Dlatego tak ważne jest ich częste przeprowadzanie i szkolenie się z udziałem nowoczesnego sprzętu, który w połączeniu z dyspozycją policjantów dopełnia profesjonalizm i decyduje o końcowym sukcesie.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podkomisarz Maciej Kimet

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Opis nagrania: Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 1.31 MB)