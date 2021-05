Podziękowania dla wrocławskich policjantów od matki zaginionego dziecka Data publikacji 20.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze stolicy Dolnego Śląska otrzymali podziękowania od mamy chłopca, który oddalił się z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Istniało podejrzenie, że nastolatek przebywa gdzieś na terenie Wrocławia i może potrzebować pomocy. Na szczęście został odnaleziony cały i zdrowy przez funkcjonariuszy z komisariatu na Śródmieściu. Za skuteczność w działaniu oraz „życzliwość, profesjonalizm i empatię” matka zaginionego 15-latka w kilku słowach podziękowała mundurowym.

Nastolatek wcześniej oddalił się z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i nie było z nim żadnego kontaktu. Z informacji wynikało, że młody wrocławianin może potrzebować pomocy. Namierzenie chłopca nie było łatwe, ponieważ 15-latek przemieszczał się po mieście i w żadnym miejscu nie przebywał zbyt długo.

Intensywne działania funkcjonariuszy z komisariatu przy ulicy Grunwaldzkiej przyniosły oczekiwany efekt - nastolatek został odnaleziony i przekazany właściwej placówce opiekuńczej. I właśnie za to sprawne i skuteczne działanie mundurowi otrzymali pisemne podziękowania od mamy chłopca.

Wspomina ona, że dziękuje policjantom „za szybką reakcję i podjęcie stosownych działań”. Podziękowania kieruje zwłaszcza do jednego z funkcjonariuszy oraz jego zespołu, który „profesjonalnie, życzliwie, z empatią oraz pełnym zaangażowaniem, a przede wszystkim skutecznie” znalazł chłopca w ciągu jednej doby.

Takie słowa zawsze dużo znaczą dla policjantów i motywują ich do dalszej, wytężonej pracy, która przecież do najłatwiejszych nie należy. Pomoc, której funkcjonariusze codziennie udzielają mieszkańcom, to dla nich wielka wartość, dająca satysfakcję z każdego kolejnego dnia służby.

(KWP we Wrocławiu / mw)