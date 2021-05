Mężczyzna chciał skoczyć z mostu - został powstrzymany przez policjantów

28-latek stał za barierką mostu i chciał z niego skoczyć. Od tego zamiaru odwiedli go policjanci, przekonując do zejścia z mostu. Po udzieleniu pomocy przez medyków mężczyzna został doprowadzony do wytrzeźwienia.