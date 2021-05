Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany przez dolnośląskich "łowców głów"

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, w ramach międzynarodowej współpracy sieci ENFAST, zatrzymali na terenie stolicy Dolnego Śląska 23-latka ukrywającego się przed argentyńskim wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Mężczyzna poszukiwany był przez Interpol na podstawie czerwonej noty za przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletnich. Podejrzany, aby uniknąć kary wyjechał z Argentyny i od kilkunastu miesięcy ukrywał się poza granicami swojego kraju, głównie na terenie Unii Europejskiej. Po zatrzymaniu przez dolnośląskich „łowców głów” zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. W związku z rozpoczętą procedurą ekstradycyjną mężczyzna pozostaje do dyspozycji sądu.