Dzięki dzielnicowemu 84-latka i jej syn otrzymali niezbędną pomoc

Empatia i gotowość do niesienia pomocy innym to dwie z licznych cech, którymi charakteryzować się musi każdy policjant. Tym razem nieocenioną pomocą i ofiarnością wykazał się dzielnicowy asp. Leszek Jacznik z Posterunku Policji I w Olsztynie, który błyskawicznie odpowiedział na apel o pomoc 84-letniej mieszkanki Olsztyna. Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wpłynął list z podziękowaniami od seniorki.